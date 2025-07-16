Депутат Шайхутдинов призвал автопроизводителей КНР пойти на ряд уступок

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифат Шайхутдинов в беседе с ИА НСН подчеркнул, что китайские автомобильные компании не оказывают негативного влияния на российский рынок, однако для облегчения положения отечественных производителей необходимы некоторые шаги.

В своем выступлении депутат выделил дополнительное обстоятельство, влияющее на взаимоотношения с китайскими автопроизводителями на внутреннем рынке.

«Китайские машины не повлияли на ситуацию с отечественными автомобилями. Для большинства сервисных центров является проблемой лишь то, что китайцы выдают техническую документацию только дилерам, поэтому ремонт могут проводить только они», — отметил парламентарий.

По его словам, варианты решения проблемы предполагают либо повышение размера утилизационного сбора, либо достижение договоренности с китайскими компаниями, гарантирующей свободный доступ к обслуживанию для всех сервисов. Подобный подход позволит продлить эксплуатационные сроки транспортных средств китайского производства.