Депутат счел период охлаждения при выдаче кредитов актуальным для пенсионеров

Введение «периода охлаждения» при оформлении кредитов на сумму от 50 тысяч рублей может защитить граждан от мошеннических схем и необдуманных финансовых решений, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. Его процитировал RT .

По мнению парламентария, такая мера позволит заемщикам внимательно изучить условия кредитного договора и отказаться от него без негативных последствий, если есть подозрения на мошенничество или финансовые риски. Несколько часов или даже дней на обдумывание помогут сократить число ситуаций, когда люди становятся жертвами «мошеннических» кредитов, оформленных под давлением или в спешке. Это особенно важно для пенсионеров, которые часто становятся мишенью мошенников.

Опыт ряда стран показывает, что такая мера снижает количество неправомерно оформленных кредитов и делает рынок кредитования более прозрачным.

Однако период охлаждения может потребовать доработки системы выдачи кредитов и замедлить процесс кредитования для добросовестных заемщиков. Поэтому инициатива имеет потенциал повысить финансовую безопасность граждан, но требует четких регуляторных механизмов и информационных кампаний для разъяснения новых правил.