Депутат Савченко: биометрия сделает оформление микрозаймов более осознанным

В России рассматривается инициатива обязательного прохождения биометрии при оформлении микрозаймов онлайн. Нововведение требует технической доработки и возможного разделения МФО по классам, сообщила « Москва 24 ».

Микрофинансовые организации будут идентифицировать клиентов через «Госуслуги» и Единую биометрическую систему. Зампред Центробанка Алексей Гузнов подчеркнул, что биометрия поможет эффективнее установить личность заемщика.

Как рассказал зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко, биометрия позволит сделать процесс оформления микрозаймов более осознанным.

«Микрозаймы выдаются с гораздо большим процентом на гораздо более рискованных для получателя условиях. Прежде чем взять ссуду в МФО, люди начнут задаваться вопросом, насколько это вообще необходимо», — пояснил депутат.

Парламентарий не увидел проблем в механизме верификации заемщиков, напомнив о применении биометрии в других сферах жизни.