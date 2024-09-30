Депутат Ржаненков призвал предлагать помощь пенсионерам не только в День пожилого человека

Депутат, председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания Петербурга Александр Ржаненков в беседе с «Петербургским дневником» рассказал, как он себе представляет праздник — День пожилого человека, который будет отмечаться 1 октября.

По словам эксперта, проявлять заботу, любовь и внимание к людям старшего поколения нужно не только в праздник, а каждый день, причем не дожидаясь просьбы о помощи.

«Я имею в виду каждодневное внимание не только к родственникам, но и к окружающим людям: помочь старушке перейти дорогу на пешеходном переходе, уступить место дедушке в автобусе», — сказал политик.

Для депутата, как написало издание, комфортнее называть этот праздник Днем людей элегантного возраста, то есть мудрых людей, имеющих большой жизненный опыт.