Депутат Резник заявил, что настоящий коньяк не может стоить дешево

Председатель Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции, депутат Госдумы Владислав Резник сообщил Ura.ru , что цена качественного коньяка начинается от тысячи рублей за бутылку объемом 0,5 литра.

По словам эксперта, более дешевые напитки зачастую оказываются фальсификатом.

«Настоящий коньяк не может стоить дешево. На него установлена минимальная розничная цена — 755 рублей», — отметил парламентарий.

Резник пояснил, что производство коньяка — сложный и длительный процесс. Напиток выдерживается в дубе не менее трех лет, а затем «отдыхает» после купажа еще минимум три месяца.