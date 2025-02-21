Депутат Резник: низкая стоимость коньяка может говорить о подделке

Выбор качественного алкоголя в магазине можно упростить с помощью мобильного приложения «Антиконтрафакт Алко». Об этом рассказал председатель Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции Союзконьяк САП, депутат Государственной думы Владислав Резник в интервью Ura.ru.
По словам парламентария, сервис позволяет проверить происхождение каждой бутылки и узнать количество товара к конкретной торговой точке.
Кроме того, важно учитывать цену: с 1 января 2025 года минимальная стоимость бутылки коньяка объемом 0,5 литра составляет 651 рубль. Низкая цена может свидетельствовать о подделке, предупредил Резник.
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