Депутат Разворотнева заявила, что россияне хорошо защищены от переплат за коммуналку

С 1 июля в России выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. При этом россияне сегодня хорошо защищены от переплат за коммуналку, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с Общественной Службой Новостей .

По словам депутата, семьи, которые тратят на ЖКУ больше установленного в регионе процента от дохода, могут получить государственную субсидию.

«Единственное условие — нужно не иметь долгов по ЖКУ. Многие малообеспеченные граждане этим сегодня активно пользуются, в том числе пенсионеры», — добавила парламентарий.

Она также отметила, что для субсидии нужно подать заявление в МФЦ или в соцзащиту и предоставить необходимые документы.