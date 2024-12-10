Депутат Разворотнева заявила, что недели будет достаточно для блокировки средств от продажи недвижимости

Недели будет вполне достаточно для блокировки средств от продажи недвижимости. За это время человек сможет осознать масштабы проблемы, рассказала радио «Комсомольская правда» зампредседателя комитета ГД по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Депутат отметила, что в России стремительно растет число случаев, когда граждане лишаются квартир, будучи уверенными, что они просто участвуют в операциях спецслужб. Человек понимает, что лишился квартиры в результате мошеннической схемы лишь тогда, когда приходит покупатель и требует освободить квартиру, чтобы в нее вселиться.

«Если деньги в этот момент лежат на счете, человеку еще можно помочь, можно аннулировать сделку, можно вернуть деньги или купить альтернативную квартиру», — сообщила Разворотнева.

В Госдуме уверены, что недели будет достаточно, чтобы человек начал отменять ранее принятые решения.