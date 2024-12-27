Депутат Разворотнева: за графиком вывоза мусора должна следить управляющая компания

Зампред Комитета по строительству и ЖКХ Государственной Думы Российской Федерации Светлана Разворотнева рассказала Общественной Службе Новостей , что делать, если службы ЖКХ успевают вовремя вывозить мусор.

Депутат рассказала, что вывозить мусор должны не реже раза в сутки. А в холодное время — до двух или до трех раз.

«Поэтому есть график, и если этот график не соблюдается, то это просто некачественное предоставление услуги. За этим должен следовать, в том числе, перерасчет платы», — отметила Разворотнева.

Она добавила, что за графиком вывоза мусора должна следить управляющая компания. Также сегодня можно узнать график вывоза отходов через государственно-информационную систему учета твердых коммунальных отходов. В ней отслеживается движение каждого мусоровоза. Если есть сомнения, вывезли ли отходы, можно запросить информацию оттуда.

Светлана Разворотнева назвала организации, куда можно подать жалобы на халатность со стороны служб ЖКХ.

«За качественным предоставлением всех коммунальных услуг следит жилищная инспекция, можно туда жаловаться. И, как всегда, у нас остается прокуратура и местный муниципалитет», — посоветовала Разворотнева.