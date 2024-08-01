Депутат Разворотнева: вводить метод «альтернативной котельной» в Москве бессмысленно

В Москве могут запустить реформу теплоснабжения для привлечения инвестиций в развитие отрасли. Вводить метод «альтернативной котельной» в столице бессмысленно, сообщила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева «Национальной службе новостей».

По словам депутата, сфера теплоснабжения и так привлекательна для инвесторов в крупных мегаполисах. Эксплуатирующие организации с удовольствием вкладываются в модернизацию и расширение сети без альтернативных котельных.

Проблема с инвестициями в сфере теплоснабжения есть, прежде всего, в малых городах страны, отметила Разворотнева.

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