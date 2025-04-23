Депутат Разворотнева усомнилась в успехе инициативы с ограничением на сдачу жилья

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева высказалась о предложении обязать собственников квартир получать согласие соседей на сдачу жилья в аренду. Об этом сообщил « Ридус ».

Парламентарий отметила противоречие готовящегося закона позиции Конституционного суда РФ.

«Распоряжение своим имуществом — конституционное право граждан. Не думаю, что его удастся ограничить неким решением соседей», — пояснила депутат.

При этом она заявила, что считает необходимым уведомлять соседей о том, кто станет проживать в квартире — так люди будут понимать, что делать, если арендатор нарушит закон.