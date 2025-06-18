Депутат Разворотнева сообщила, что запрет сделок за наличные может не вступить в силу

Предложение о запрете расчетов наличными при сделках купли-продажи недвижимости еще подлежит дополнительной проработке, поэтому окончательное решение пока не принято. Об этом рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в беседе с ИА НСН .

По словам депутата, пакет инициатив направлен на защиту интересов покупателей и продавцов недвижимости. Законопроект предполагает обязательное включение посредников, участвующих в операциях с недвижимостью, в реестр аккредитованных риелторов.

«Еще одна идея — замораживать деньги на счетах продавца на несколько дней, чтобы их невозможно было снять и передать мошенникам», — добавила парламентарий.

По словам автора идеи, некоторые предложения были поддержаны, другие — нет. Разворотнева также отметила, что пока не собирается вносить законопроект.