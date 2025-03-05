Депутат Разворотнева: штрафы за антисанитарию вряд ли станут массовыми

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева выразила сомнение в массовости штрафов за нарушение санитарных норм в жилых помещениях из-за проблем с доступом в квартиры. Об этом сообщил News.ru .

По словам депутата, основное препятствие — это защита Конституцией неприкосновенности жилья. Штрафы накладываются органами Роспотребнадзора, однако для проверки состояния квартиры требуется разрешение владельца.

«Если собственник не дает разрешения, приходится обращаться в суд. Суды, как правило, такие вопросы рассматривают очень долго. Роспотребнадзор тоже на это должен потратить много сил, заплатить судебные пошлины», — пояснила парламентарий.

Разворотнева также напомнила, что максимальный размер штрафа за несоблюдение санитарных требований для физических лиц составляет 5 000 рублей. Для повышения суммы потребуется внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях, но этот вопрос пока находится на этапе обсуждений.