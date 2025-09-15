Депутат Разворотнева рассказала об инициативе с периодом охлаждения при продаже квартиры

В России растет число случаев мошенничества при продаже квартир. Когда дело доходит до суда, недвижимость обычно возвращают первоначальному владельцу, а покупатель остается без денег и жилья. Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева рассказала « Вечерней Москве » о возможных законодательных мерах защиты покупателей.

Депутат отметила, что в ГД рассматривалась идея с введением периода охлаждения при продаже квартиры.

«То есть теми деньгами, которые человек получает от продажи квартиры, он не может пользоваться в течение недели. Именно в течение такого времени происходит передача квартиры новому владельцу», — пояснила парламентарий.

По ее словам, соответствующее предложение поддержали в правоохранительных органах. Кроме того, обсуждался запрет продажи жилья за наличные, если его стоимость превышает 10 миллионов рублей, добавила Разворотнева.