Депутат Разворотнева назвала статистику по мошенническим сделкам с квартирами преувеличенной

Заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» , что доля оспариваемых сделок с недвижимостью незначительна по сравнению с общим числом.

По ее словам, в текущем году по всей стране зафиксировано не более 135 подобных случаев. Разворотнева отметила, что профессиональный рынок страдает больше всего из-за обсуждений таких сделок, но алармистские настроения, которые мы слышим с экранов или из эфиров, преувеличены.

«Там три тысячи сделок, там оспариваний восемь», —подчеркнула парламентарий.

Также она добавила, что любая история с оспариванием должна происходить после открытия уголовного дела о мошенничестве.