Депутат Разворотнева: мытье машины за забором участка грозит штрафом до пяти тысяч рублей

Зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева напомнила о штрафах, с которыми могут столкнуться дачники. Слова депутата опубликовало ИА НСН .

Она отметила, что наказание предусмотрено за незаконное строительство, сжигание мусора и листвы. Кроме того, мытье машины за забором участка грозит денежным взысканием до пяти тысяч рублей.

А вот реальный срок можно получить при выращивании вьюнка, или ипомеи трехцветной, добавила парламентарий. Больше 10 цветов на территории — повод для возбуждения уголовного дела.