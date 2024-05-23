Депутат Разворотнева: газифицироваться будут только те СНТ, которые расположены в нужных границах

В России стартовала программа социальной догазификации участков, расположенных в СНТ. Под эти правила подпадают только те СНТ, которые расположены в границах уже газифицированных населенных пунктов, сообщила ИА НСН зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХСветлана Разворотнева.
По словам депутата, для догазификации необходимо 2/3 голосов общего собрания. Перечень документов сегодня подается быстро, газ подводится до границ персональных участков бесплатно.
Все оборудование на участке оплачивается самим собственником, отметила Разворотнева. При этом обязательно должны быть оформлены права на недвижимость.
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