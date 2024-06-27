Депутат Пискарев анонсировал законопроект об изменениях с сим-картами

В Госдуме рассмотрят новый законопроект, который поможет сократить число случаев телефонного мошенничества. Об этом рассказал председатель комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

По его словам, в отношении россиян будут поставлены на контроль все договоры, заключающиеся с операторами сотовой связи. По каждому такому случаю абонента будут информировать через «Госуслуги».

Депутат также отметил, что инициатива предполагает введение правила, по которому гражданин не сможет получить более 10 сим-карт.

Фиктивная прописка. Как бороться с лжесеверянами

Миллиард рублей выделили на ремонт сетей водоснабжения в Можайском округе за год

Южноамериканские страсти. Боливию хотят захватить ради металла будущего

Новая птица-говорун. Кто такой Марк Рютте и способен ли он изменить НАТО

Ефимов: в центре Москвы по программе реновации и комплексного развития построят жилые дома

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте