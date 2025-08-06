Депутат Пилипенко посоветовала студентам избегать работы не по специальности ради будущего карьерного успеха

Член комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко в беседе с ИА НСН высказалась против трудоустройства студентов вне профессиональной сферы, отметив необходимость сосредоточиться на получении качественного образования.

По мнению парламентария, работа во время учебы мешает накоплению знаний, необходимых для успешной карьеры. Для поддержки учащихся предусмотрены различные формы подработки: практика на предприятиях, стажировки, участие в летних программах.

Пилипенко подчеркнула важность выбора подходящей вакансии, соответствующей специализации студента, особенно на сложных факультетах вроде медицины или IT-технологий. Депутат напомнила о возможности получения высоких государственных стипендий, позволяющих снизить финансовую нагрузку на молодых специалистов.