Депутат Пилипенко поддержала инициативу о выплатах беременным школьницам

Член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко в беседе с ИА НСН высказалась в поддержку инициативы губернатора Орловской области Андрея Клычкова о выплате 100 тысяч рублей беременным школьницам.
По ее мнению, такие меры необходимы для оказания государственной поддержки девушкам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и для предотвращения абортов из-за страха перед будущим.
При этом Пилипенко подчеркнула важность правильного информационного сопровождения данной программы, чтобы предотвратить возможное восприятие этих выплат как стимула для вступления в преждевременные отношения ради финансовой выгоды. Она подчеркнула, что главная цель таких мер — забота о здоровье и благополучии женщин, а также борьба с прерыванием беременности.
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