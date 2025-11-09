Депутат Пилипенко оценила предложение о введении дополнительных требований для иностранных студентов

Пилипенко подчеркнула, что в России уже действует практика приема по квоте

Член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко в интервью ИА НСН прокомментировала предложение депутатов о введении дополнительных требований для иностранных студентов, желающих поступить в российские колледжи и техникумы. Группа депутатов во главе с Леонидом Слуцким предложила обязательный тест по русскому языку и подтверждение законного пребывания в стране.

Пилипенко подчеркнула, что в России уже действует практика приема иностранных студентов по квоте, установленной Россотрудничеством, или по приглашению университетов. Студенты обязаны сдавать экзамен по русскому языку и иметь законные основания для пребывания в стране.

Она отметила, что иностранные студенты не претендуют на бюджетные места, доступные российским абитуриентам. Пилипенко добавила, что приемная кампания для иностранных студентов уже осуществляется с учетом необходимости сдачи теста по русскому языку.