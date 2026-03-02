Депутат Панеш рассказал о правильном выделении долей в ипотечной квартире при использовании маткапитала

При использовании материнского капитала для покупки или погашения ипотеки родители обязаны выделить доли всем членам семьи. Несоблюдение этого правила может привести к аннулированию сделки и требованию вернуть деньги Пенсионному фонду. Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш рассказал Life.ru о правильном выделении долей в ипотечной квартире при использовании маткапитала.

Парламентарий подчеркнул, что при использовании материнского капитала на улучшение жилищных условий необходимо выделить доли всем, кого закон считает членами семьи: супругу и всем несовершеннолетним детям, а также совершеннолетним детям, если они еще учатся на очном отделении.

Если семья берет ипотеку и гасит ее маткапиталом, родители обязаны подписать нотариальное обязательство о выделении долей после снятия обременения. Однако лучше не тянуть до полной выплаты ипотеки, а выделить доли сразу, если позволяет банк.

Важно не забывать зарегистрировать право собственности в Росреестре. В противном случае Пенсионный фонд или прокуратура могут подать в суд и аннулировать сделку.

Каплан Панеш также отметил, что выделять доли бабушкам, дедушкам или другим родственникам за счет материнского капитала нельзя. Материнский капитал выдается на родителей и детей. Если бабушка вложила свои личные деньги в покупку, ее доля оформляется отдельно, пропорционально вложению.