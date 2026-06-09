Депутат Панеш предложил ввести удаленную работу при жаре выше 30 градусов

Депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш предложил на законодательном уровне закрепить право на временный переход на удаленную работу в периоды аномальной жары. Об этом сообщил Life.ru .

Парламентарий направил обращение в Минтруд с инициативой внести изменения в Трудовой кодекс. Согласно предложению, работники, чьи должностные обязанности могут выполняться дистанционно, получат право перейти на удаленный формат при повышении температуры воздуха выше 30 градусов.

В настоящее время в российском законодательстве отсутствует единый температурный порог, дающий такое право. Дистанционная работа, как правило, устанавливается по соглашению сторон.