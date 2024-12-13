Депутат Останина: законопроект о сталкинге был предложен только ради обсуждения в публичном пространстве

Депутаты Госдумы предложили запретить навязчивым преследователям приближаться к жертвам. В беседе с « Национальной службой новостей » инициативу прокомментировала глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

По ее словам, идея была выдвинута только ради обсуждения в публичном пространстве.

«Может, обсуждение и помогает понять мнение людей, но, чтобы это стало законом, надо очень хорошо потрудиться — облачить это в юридическую форму, внести на обсуждение в Госдуму», — высказалась парламентарий.

Останина также отметила, что под понятие сталкинга можно отнести что угодно. При таких правилах человек может обвинить в преследовании и подвергнуть штрафу того, кто просто ему не нравится, добавила депутат.