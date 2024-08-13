Депутат Останина: вопрос с запретом детского шампанского должны решать родители

В России предложили законодательно запретить продажу детского шампанского из-за ассоциаций с алкогольными напитками. Этот вопрос в первую очередь должны решить родители, а не Госдума, заявила глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в беседе с «Ридусом».

По ее словам, сама по себе инициатива нормальная, однако для начала необходимо спросить родительское сообщество, нужны ли ему такие запреты. Например, стоит узнать, покупают ли они детское шампанское на день рождения ребенка.

При этом сейчас спиртные напитки спокойно рекламируются, а детское шампанское почему-то начало депутатов возмущать, отметила Останина.