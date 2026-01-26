Депутат Останина указала на проблемы перестройки системы работы детсадов

Председатель комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с радиостанцией Sputnik прокомментировала инициативу по продлению работы воспитателей до 20 часов.

Депутат обратила внимание на главные проблемы перестройки системы работы детских садов. Речь идет о вопросах кадрового и финансового обеспечения.

«Сегодня детские сады — это полномочия муниципалитетов. Где вы видели богатые муниципалитеты? Поэтому, конечно, регионы должны просчитать свои потребности», — отметила парламентарий.

По ее словам, для привлечения молодых специалистов необходимо обеспечить соответствующую оплату труда.