Депутат Останина предложила родителям содействовать вступлению детей в брак после 30 лет

По мнению парламентария, такая практика не несет в себе ничего негативного. Она пояснила, что давление на молодых людей в вопросе брака в 15 лет недопустимо, однако для 30-летних оно может быть уместным и даже эффективным.

Останина подчеркнула необходимость построения искренних и доверительных связей между поколениями родителей и детей. Она убеждена, что подобная атмосфера позволит избежать чувства навязывания воли или чрезмерного давления на молодых людей, добавил Infox.ru.