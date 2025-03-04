Депутат Останина обвинила Милонова в прогулах заседаний

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обратила внимание на уровень участия зампредседателя комитета Виталия Милонова в работе. Об этом сообщил « Инфо24 ».

По словам Останиной, Милонов присутствовал только на 17 заседаниях из 69 и на двух мероприятиях из 152.

Соответствующие замечания прозвучали в контексте обсуждения законопроекта о предельных сроках содержания бездомных животных в приютах с последующей эвтаназией. Останина подчеркнула, что некоторые депутаты не участвовали в работе над документом, но активно критиковали его авторов.

«Особо обращаюсь к заместителю председателя нашего комитета Виталию Владимировичу Милонову. Меня назвал апологетом расстрела животных. Виталий Владимирович, если бы вы посетили не 17 заседаний нашего комитета из 69 прошедших и не 2 мероприятия из 152 организованных, вы бы лучше понимали глубину и ужас проблемы», — заявила Останина.

По ее словам, присутствуя на обсуждении инициативы, можно лучше понять серьезность и глубину проблемы.