Депутат Останина назвала преждевременным уголовное наказание для родителей квадроберов

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина прокомментировала «Ридусу» инициативу своего коллеги Сергея Колунова о введении ответственности для родителей квадроберов, включая уголовное преследование и лишение прав.

Останина выразила понимание опасений Колунова, однако отметила, что его предложение кажется ей преждевременным. Она подчеркнула необходимость сначала проанализировать ситуацию и предупредить родителей о последствиях увлечения данной субкультурой, прежде чем применять наказания, чтобы они понимали основание для таковых.

Останина добавила, что в российской традиции сказочные животные всегда были героями детских праздников, и уточнила, что «за границей это стало агрессивной субкультурой, навязывающей детям искаженное восприятие животного мира», но при этом признала, что масштабы этого движения в России пока остаются неясными.