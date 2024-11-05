Депутат Останина: добиться демографического всплеска в стране можно с помощью прогрессивного маткапитала

Глава комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с радио «Говорит Москва» рассказала, что добиться «демографического всплеска» в стране можно с помощью прогрессивного маткапитала.

По словам политика, в России «застопорилось» рождение как раз второго ребенка в семье. Маткапитал в 90% случаев, как уточнила Останина, расходуется на приобретение жилья.

«Вот вложили денежки в жилье, получив сертификат на первого ребенка, а дальше уже сели и подумали: ипотеку платить надо, можем потянуть второго? И 5% решили, не можем», — сообщила депутат.

Для многих семей материнская поддержка — это определяющий фактор, особенно при рождении первых и вторых детей, добавила Останина.