Депутат Оглоблина: в августе на даче лучше всего посадить зелень и пряные травы

Август — это идеальный месяц для посадки на дачном участке зелени, пряных трав и салатных культур. Об этом рассказала зампредседателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина в беседе с Life.

По ее словам, жителям южных регионов можно посадить раннюю капусту, свеклу. В октябре–ноябре их приятно будет использовать в свежем виде для салатов. Также стоит высадить редис, который любит короткие световые дни, а также горчицу и рапс.

Посев перечисленных культур поздней осенью значительно улучшит структуру почвы и обогатит ее азотом, отметила Оглоблина.