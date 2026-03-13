Депутат Оглоблина рассказала о доступных программах для тех, кто хочет стать фермером

Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина рассказала о доступных программах для тех, кто хочет стать фермером. Об этом написал RT .

Одна из популярных программ — грант для развития фермерских хозяйств. - Максимальная сумма гранта — до 30 млн рублей, но реальный размер зависит от региона, специфики проекта и размера собственных средств заявителя. - Требования: разработка бизнес-плана КФХ и создание не менее одного рабочего места. - Грант можно использовать на технику, строительство, покупку животных или корма. - Проект должен быть реализован в течение 18 месяцев с момента получения средств.

Также была упомянута программа «Агромотиватор».