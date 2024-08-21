Депутат Оглоблина напомнила о штрафах за сбор краснокнижных растений
День сбора диких трав отмечают сегодня, 21 августа. На какие моменты стоит обратить внимание во время такого занятия, рассказала зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина в беседе с Life.
Депутат напомнила, что за сбор и даже случайное повреждение краснокнижных растений предусмотрены штрафы. В соответствующем списке представлены более 600 видов.
По словам парламентария, следует отдать предпочтение травам, которые известны каждому. Речь идет о подорожнике, ромашке аптечной, зверобое, иван-чае и других. Незнакомые растения могут нанести серьезный вред здоровью.