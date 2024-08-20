Депутат Нилов: студенческие отряды помогают зарабатывать без ущерба для образовательного процесса
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов указал на необходимость развития движения студенческих отрядов. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.
Депутат отметил, что участники таких организаций получают возможность обрести первый трудовой опыт. Кроме того, студотряды помогают зарабатывать деньги без ущерба для образовательного процесса.
По словам парламентария, в настоящее время наблюдается потребность в специалистах трудовых профессий. Речь идет о сварщиках, строителях и сотрудниках сферы обслуживания.
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