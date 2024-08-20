Депутат Нилов: студенческие отряды помогают зарабатывать без ущерба для образовательного процесса

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов указал на необходимость развития движения студенческих отрядов. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

Депутат отметил, что участники таких организаций получают возможность обрести первый трудовой опыт. Кроме того, студотряды помогают зарабатывать деньги без ущерба для образовательного процесса.

По словам парламентария, в настоящее время наблюдается потребность в специалистах трудовых профессий. Речь идет о сварщиках, строителях и сотрудниках сферы обслуживания.