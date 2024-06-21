Депутат Нилов предложил освободить ставших сиротами от долгов при наследовании имущества

Тех, кто осиротел после смерти родителей, стоит освободить от долгов при наследовании. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщил RT.

Он написал пояснительную записку, которая предполагает внесение изменений  в статью 1175 часть 3 Гражданского кодекса РФ.

«Дети, ставшие сиротами после смерти наследодателя, не отвечают по долгам наследодателя, но только в части наследования ими имущества, являющегося единственным жилым помещением», — сказано в документе.

Депутат подчеркнул, что это дополнение поможет защитить право детей на имущество.

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