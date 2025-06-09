Депутат Нилов поддержал идею с открытием детских садов при вузах

Инициатива по созданию дошкольных учреждений при университетах поможет молодым матерям совмещать учебу и воспитание детей. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в эфире радиостанции « Говорит Москва ».

«Некоторые вузы создают у себя на своей территории комнаты матери и ребенка, комнаты малютки, детские сады открывают, в том числе для того, чтобы молодая мама могла прийти, ребенка оставить и пойти продолжить обучение», — пояснил депутат.

Парламентарий назвал подобные меры важным шагом на пути к поддержке молодых семей. По словам Нилова, реализация соответствующей инициативы будет способствовать повышению уровня образования среди женщин, воспитывающих детей.