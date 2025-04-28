Депутат Нилов: борьба с неофициальным трудоустройством включает возможное уголовное преследование

В России меры по борьбе с неофициальным трудоустройством включают не только стимулы для самозанятых, но и возможное уголовное преследование. Об этом сообщил ИА НСН глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По информации РБК, российское правительство планирует провести учет неработающих граждан трудоспособного возраста в рамках усилий по сокращению нелегальной занятости. К 1 марта 2026 года министры должны разработать стратегию интеграции этих людей в трудовую деятельность.

По словам Нилова, существует две категории лиц, связанных с неофициальной трудовой деятельностью: первая — официально признанные безработные, имеющие скрытые доходы, вторая — лица, работающие неофициально, не регистрируемые ни как занятые, ни как безработные, но обладающие источником дохода вне официальной экономики.

Для противодействия теневому рынку рабочей силы государство предприняло ряд шагов, включая введение специального налогового режима для самозанятых граждан. Этот механизм позволил вывести из тени значительную группу людей — примерно 12 миллионов граждан, имеющих стабильный заработок.

Недавно принятый федеральный закон о занятости прямо затрагивает проблему теневых трудовых отношений, усиливая контроль в регионах.