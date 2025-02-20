Депутат Немкин указал на риски предоставления приложениям доступа к контактам

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин указал на риски утечки персональных данных в связи с предоставлением приложениям доступа к контактам в телефоне. Об этом сообщил RT.
Депутат напомнил, что данный раздел может включать не только номера телефонов и имена, но и адреса электронной почты, места работы и фотографии. Все эти сведения злоумышленники способны использовать для обмана.
По словам парламентария, большое число приложений, имеющих доступ к контактам, увеличивает вероятность кражи данных, особенно если разработчики недостаточно заботятся о безопасности.
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