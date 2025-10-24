Депутат Немкин указал на новую мошенническую схему с мессенджерами

Федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия», член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин предупредил о новой волне атак на студентов в беседе с RT .

По словам депутата, злоумышленники представляются сотрудниками деканата и сообщают о необходимости срочной регистрации в системе «Современной цифровой образовательной среды». Чтобы «помочь» студенту, они просят созвониться и включить демонстрацию экрана. Таким образом, мошенники получают доступ к личным данным, включая учетную запись на «Госуслугах».

Немкин объяснил, что атаки адаптированы под студенческую среду и учебный календарь, а давление авторитетом и срочность создают иллюзию официального запроса. Это делает их особенно опасными, так как студенты могут действовать импульсно в периоды сессий.