Депутат Немкин: схема мошенников «фейковый босс» направлена на подростков

Новая мошенническая схема «фейковый босс», нацеленная на подростков, особенно опасна из-за того, что она эксплуатирует доверчивость детей. Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в беседе с RT .

Депутат отметил, что при телефонном звонке от «завуча» или «следователя» ребенок испытывает сильное эмоциональное давление, которое мешает ему мыслить критически.

«Это подчеркивает важность регулярного просвещения в части цифровой грамотности среди несовершеннолетних», — заявил парламентарий.

По его словам, учителя и родители должны объяснять базовые принципы информационной безопасности. Например, нужно объяснить, что никогда нельзя передавать по телефону коды доступа.