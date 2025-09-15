Депутат Немкин рассказал о популярных схемах обмана студентов

«Во-первых, злоумышленники активно используют сценарии с подменой номера и звонками от имени сотрудников вуза, полиции или Росфинмониторинга. Молодым людям сообщают о якобы нарушениях или проверках и под давлением требуют перевести деньги на «безопасные» счета», — заявил он.

Кроме того, депутат предупредил о фейковых вакансиях и стажировках, которые вовлекают студентов в незаконные финансовые схемы.

Опасна и вербовка для приема и пересылки переводов за комиссию, продолжил эксперт. «Подобные объявления особенно часто распространяются в социальных сетях и студенческих чатах», — добавил Немкин.

Также он упомянул о фишинговых сообщениях, похищающих пароли и банковские данные.