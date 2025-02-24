Депутат Немкин рассказал о мошеннической схеме с сайтами «служб безопасности»

Член комитета Госдумы по вопросам информационных технологий и координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин рассказал RT о новой опасной схеме мошенничества, направленной против пользователей интернета.

Мошенники, играя на страхах и тревоге жертв, пытаются убедить их в том, что их деньги находятся под угрозой. Они создают иллюзию общения с пользователем, заставляя его думать, что ситуация требует немедленных действий.

Существует множество вариантов этой схемы. Один из них — создание фальшивых сайтов, маскирующихся под службы безопасности или платформы для борьбы с мошенничеством. Здесь пользователям предлагается ввести свои банковские данные для «проверки». Другой вариант — мошеннические консультации, где «специалисты» предлагают установку специального программного обеспечения или ввод личных данных.

Чтобы защитить себя от таких угроз, эксперты советуют проявлять бдительность, избегать анонимных рекомендаций на форумах и не переходить по подозрительным ссылкам. В случае подозрений на мошенничество следует немедленно связаться с банком через официальные контакты.