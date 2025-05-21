Депутат Немкин призвал насторожиться, если общение с работодателем происходит только через мессенджеры

Член комитета Государственной Думы по информационной политике и федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с Life.ru отметил, что сценарии обмана мошенниками часто развиваются по одному из типовых сценариев.

После отклика на «вакансию» кандидату могут отправить анкету, запросить копии документов или СНИЛС «для оформления». Затем могут потребовать оплатить «обучение», «выпуск пропуска» или «регистрацию в системе безопасности» компании. В некоторых случаях все ограничивается сбором базы данных для продажи, а в других — вовлечением в финансовые махинации или отмывание денег.

Депутат подчеркнул, что одним из признаков мошенничества является слишком привлекательное предложение — высокая зарплата при минимальных требованиях, особенно если речь идет о работе без опыта или с гибким графиком.

Также стоит насторожиться, если общение происходит только через мессенджеры, вам не предоставляют официальный e-mail, а сайт компании либо отсутствует, либо сделан некачественно. Еще один признак — спешка, с которой требуют принять решение или оплатить услуги.

Чтобы защитить себя, рекомендуется проверять информацию о компании (существует ли она юридически, есть ли отзывы, контакты, официальный сайт), не отправлять копии документов незнакомым людям без официальной необходимости, не оплачивать ничего заранее и сохранять переписку и контакты, если что-то вызывает подозрение.