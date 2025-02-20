Депутат Немкин: при заражении вредоносным ПО смартфон быстрее разряжается

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин выразил обеспокоенность ростом киберугроз, связанных с вредоносными программами вроде SpyNote. Об этом сообщил RT .

По словам депутата, такие ПО создают серьезные риски для финансовой безопасности граждан. Он выделил ключевые признаки, указывающие на возможное заражение смартфона.

«Резкое снижение производительности устройства, быстрый разряд батареи и появление неожиданных всплывающих окон», — отметил парламентарий.

Он также призвал обращать внимание на самопроизвольную перезагрузку гаджета, его перегревание без видимой причины и замедление работы. Кроме того, Немкин посоветовал следить за списаниями средств с банковских карт.