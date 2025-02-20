Депутат Немкин: при заражении вредоносным ПО смартфон быстрее разряжается
Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин выразил обеспокоенность ростом киберугроз, связанных с вредоносными программами вроде SpyNote. Об этом сообщил RT.
По словам депутата, такие ПО создают серьезные риски для финансовой безопасности граждан. Он выделил ключевые признаки, указывающие на возможное заражение смартфона.
«Резкое снижение производительности устройства, быстрый разряд батареи и появление неожиданных всплывающих окон», — отметил парламентарий.
Он также призвал обращать внимание на самопроизвольную перезагрузку гаджета, его перегревание без видимой причины и замедление работы. Кроме того, Немкин посоветовал следить за списаниями средств с банковских карт.