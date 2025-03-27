Депутат Немкин: при похищении аккаунта Telegram нужно завершить все сеансы

Депутат Государственной думы и координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин поделился с RT рекомендациями по действиям в ситуации кражи личного Telegram-аккаунта.

По словам парламентария, первым делом нужно восстановить контроль над своей страницей. Следует попытаться завершить все сеансы, кроме текущего, и удалить посторонние подключения, если злоумышленник еще не сменил номер или пароль.

При отсутствии доступа необходимо восстановить его через СМС, добавил Немкин. Следующий шаг — включение двухфакторной аутентификации, которая поможет предотвратить повторный взлом.

«Нужно оценить, какие данные могли быть скомпрометированы: переписка, личные фотографии, платежные данные или контакты. Если есть риск утечки важной информации, необходимо предупредить знакомых о возможных фишинговых атаках от вашего имени», — добавил депутат.

Он также посоветовал усилить общую цифровую гигиену: не использовать одинаковые пароли для разных сервисов и не вводить коды подтверждения на подозрительных сайтах.