Депутат Немкин: при ошибочном переводе денег на чужой счет важно сразу обратиться в банк

В Госдуме объяснили, как действовать, если вы случайно перевели деньги не тому человеку. По словам члена комитета Госдумы по информационной политике Антона Немкина, самое важное — сохранять спокойствие и быстро сообщить о проблеме в свой банк. Об этом написал RT .

Это нужно сделать до того, как получатель успеет воспользоваться деньгами. Тогда есть шанс их вернуть. Для этого следует детально описать ситуацию: размер перевода, время и номер телефона получателя.

Если деньги уже пришли на чужой счет, банк отправит получателю письмо с просьбой о возврате.

Депутат советует не звонить получателю с требованиями, чтобы не показаться мошенником. Вместо этого лучше обратиться в банк, предоставив всю информацию о переводе. В случае неудачи можно обратиться за помощью в правоохранительные органы.