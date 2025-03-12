Депутат Немкин: при ошибочном переводе денег на чужой счет важно сразу обратиться в банк

В Госдуме объяснили, как действовать, если вы случайно перевели деньги не тому человеку. По словам члена комитета Госдумы по информационной политике Антона Немкина, самое важное — сохранять спокойствие и быстро сообщить о проблеме в свой банк. Об этом написал RT.
Это нужно сделать до того, как получатель успеет воспользоваться деньгами. Тогда есть шанс их вернуть. Для этого следует детально описать ситуацию: размер перевода, время и номер телефона получателя.
Если деньги уже пришли на чужой счет, банк отправит получателю письмо с просьбой о возврате.
Депутат советует не звонить получателю с требованиями, чтобы не показаться мошенником. Вместо этого лучше обратиться в банк, предоставив всю информацию о переводе. В случае неудачи можно обратиться за помощью в правоохранительные органы.
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