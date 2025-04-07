Депутат Немкин предупредил об опасности мошеннических QR-кодов

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин раскрыл опасность мошеннической схемы с QR-кодами. Об этом сообщил RT .

Как объяснил депутат, такой способ обмана сочетает в себе элементы социальной инженерии и технической атаки.

«Люди привыкли доверять QR-кодам, особенно когда они размещены в общественных местах и выглядят как официальные объявления», — напомнил парламентарий.

По его словам, QR-коды аферистов могут вести на фишинговые сайты, где пользователя попросят ввести персональные данные или данные банковской карты. Еще они могут распространять вредоносное ПО, которое установит на устройство трояны. Данные программы дают преступникам доступ к банковским приложениям, мессенджерам и другой чувствительной информации.