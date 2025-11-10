Депутат Немкин предупредил об активизации мошенников в период массовой уплаты налогов

В России срок уплаты имущественных налогов физическими лицами истекает 1 декабря. Соответствующий период традиционно сопровождается ростом активности мошенников, которые используют различные схемы для обмана граждан. Об этом напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в беседе с RT .

Он предупредил о распространении поддельных уведомлений через электронную почту, мессенджеры и SMS. В этих сообщениях содержатся ссылки на фишинговые сайты, где жертв просят «проверить задолженность» или «срочно оплатить налог».

«Переход по таким ссылкам может привести к краже персональных данных или списанию средств с карты», — подчеркнул депутат.

По словам парламентария, также распространены звонки от «сотрудников ФНС», которые убеждают граждан срочно погасить несуществующую задолженность. Мошенники часто создают ощущение срочности и угрозы штрафов.