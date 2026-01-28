Депутат Немкин предупредил о схеме обмана с «выплатами» за прохождение опроса

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин сообщил RT о новой мошеннической схеме.

Как пояснил депутат, злоумышленники выдают себя за представителей Министерства труда и социальной защиты и заманивают людей обещаниями выплат.

«Пользователю предлагают перейти по ссылке, ведущей на поддельный сайт, визуально похожий на официальный ресурс госорганов», — отметил парламентарий.

По его словам, за соответствующие действия мошенники предлагают «выплаты». Однако на деле у пользователя выманивают персональные данные, которые затем используют для кражи денег.