Депутат Немкин предупредил о схеме обмана через поддельные игры и приложения

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин обратил внимание на увеличение случаев обмана через мобильные приложения, которые маскируются под популярные игры и программы. Об этом сообщил RT .

Как пояснил депутат, мошенники размещают в магазинах приложений копии известных игр, обещая уникальные бонусы или полную версию без оплаты. После установки такие программы запрашивают доступ к контактам, SMS и даже банковской информации. Отдельные версии могут подписывать пользователей на платные услуги без их ведома.

«В летний период, когда дети часто остаются без присмотра и имеют больше свободного времени, особенно велик риск стать жертвой цифровых ловушек», — заявил парламентарий.

Он также указал, что вредоносное ПО может долгое время оставаться незамеченным, постепенно списывая средства с привязанных счетов.